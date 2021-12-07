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Товарооборот России и Китая с начала года вырос на 33,6%

В то же время объем торговли КНР и США за 11 месяцев текущего года вырос на 30,2%

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Объем торговли России и Китая за первые 11 месяцев текущего года вырос на 33,6% в годовом исчислении, до $130,428 млрд. Об этом во вторник сообщило Главное таможенное управление КНР.

Согласно докладу, опубликованному на официальном сайте ведомства, экспорт в РФ в январе - ноябре вырос на 31,3% и составил $59,44 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 35,5%, до $70,987 млрд.

Китайско-американские торговые отношения

Товарооборот Китая и США за 11 месяцев текущего года вырос в годовом исчислении на 30,2% и составил $682,322 млрд.

Согласно документу на официальном сайте ведомства, китайский экспорт в США в январе - ноябре вырос на 28,3% и составил $519,913 млрд. Импорт американской продукции увеличился на 36,9%, до $162,408 млрд.

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