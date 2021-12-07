Госдума вводит индексацию маткапитала по фактическому уровню инфляции

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении поправку в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", предусматривающую с 1 февраля индексацию материнского капитала по фактической инфляции.

на что можно и нельзя тратить маткапитал

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Поправка была предложена вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой (фракция "Единая Россия"). По действующему законодательству, размер материнского капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Согласно принятой в третьем чтении поправке в закон, размер материнского капитала будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ.