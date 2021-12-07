Омбудсмен сообщил, что рестораны "Мишлен" в Москве не боятся пандемии

САРАТОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Столичные рестораны, которые получили звезды "Мишлен", не беспокоятся о ситуации с пандемией коронавируса, поскольку гарантировали свое будущее на несколько лет вперед. Такое мнение высказал во вторник ТАСС общественный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

"Ресторанам со звездами "Мишлен" не надо ни с чем справляться. У них на много месяцев выполнена бронь. Для этих ресторанов будущее прогарантировано", - сказал он в кулуарах межрегионального юридического форума "Бизнес и государство", проходящего в Саратове.

По его мнению, им обеспечен постоянный трафик посетителей до того времени, пока ресторанов, отмеченных звездами "Мишлен", не будет много.

Москва стала первым городом в России и странах СНГ, где появились рестораны, отмеченные звездами "Мишлен". На церемонии, которая прошла 14 октября в концертном зале "Зарядье", обладателями сразу двух звезд объявили Artest-Chef's Table в Трубниковском переулке и Twins Garden на Страстном бульваре. Еще семь заведений получили по одной звезде - рестораны Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин" и Savva. Всего же в гид "Мишлен" попали 69 столичных ресторанов и кафе.