Белоруссия в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Белоруссия с 1 января 2022 года вводит продовольственное эмбарго на товары из стран, которые проводят недружественную политику в отношении республики. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии пресс-службы Совета министров Белоруссии к постановлению правительства "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров".

"С учетом продолжающихся попыток коллективного Запада оказывать незаконное санкционное давление на нашу страну Республикой Беларусь приняты ответные меры. Согласно принятому правительством решению с 1 января 2022 года вводится продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны", - отметили в правительственной пресс-службе.