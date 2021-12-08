{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Цена газа в Европе по итогам торгов закрепилась выше $1200 за 1 тыс. куб. м

Общий рост стоимости газа в Европе за день превысил 7%

ТАСС, 8 декабря. Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов в среду закрепилась на отметке выше $1200 за 1 тыс. куб. м.

На эту тему
Стремительный рост цен: что происходит на мировом газовом рынке
Стремительный рост цен:

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов составила $1204,5 за 1 тыс. куб. м, или €103 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общий рост стоимости газа в Европе за день превысил 7%.

Ранее начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщил, что холдинг не ожидает заметного снижения цены на газ в Европе в ближайшие месяцы, но его стоимость в районе 1000 долларов за 1 тыс. куб. м не является устойчивой.

Путин выступил за увеличение объемов мегагрантов на научные исследования
Читать полностью