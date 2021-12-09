ВЦИОМ: большинство владельцев iPhone в России одобряют предустановку приложений

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян, использующих iPhone, не имеют ничего против предустановки приложений на свои смартфоны. При этом три четверти пользователей предпочитают самостоятельно выбирать все приложения, которые будут на смартфоне, и скачивать их из App Store. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

Российским пользователям iPhone в возрасте от 18 до 50 лет задали ряд вопросов на тему предустановленных приложений на устройствах, приобретенных после вступления в силу закона о предустановке российского программного обеспечения.

"Подавляющее большинство опрошенных (80%) считают удобным способ взаимодействия с предустановленными приложениями, реализованный в системе в настоящий момент, - через специальный экран со списком 13 приложений, из которых в момент настройки телефона пользователь может выбрать те, которые хочет скачать. Каждый пятый (20%) с этим не согласен", - отметили авторы опроса.

Три четверти опрошенных (77%) предпочитают самостоятельно выбирать все приложения, 18% считают удобным, чтобы какая-то часть приложений, рекомендованных к установке, уже была на смартфоне в виде списка или иконок, а какую-то часть они могли самостоятельно выбрать и скачать.

Только 3% опрошенных ответили, что им было бы комфортно, если бы на телефон еще на производстве установили "максимально много" рекомендованных приложений для разных задач, чтобы им не пришлось дополнительно ничего скачивать.

Топ-3 популярных приложений

В топ-3 наиболее часто устанавливаемых и используемых за последнее время приложений вошли "ВКонтакте", "Госуслуги", "Почта Mail.ru". Эти приложения чаще устанавливаются в процессе использования телефона, чем во время его настройки со специального экрана, отмечает ВЦИОМ. Так, "ВКонтакте" устанавливают 59% респондентов в процессе использования, 20% устанавливают во время настройки. "Госуслуги" скачивают во время использования телефона 62% опрошенных, 18% - на этапе настройки. "Почту Mail.ru" во время использования скачивают 56% респондентов против 25%, которые скачивают приложение с экрана настройки.

Из 13 приложений, рекомендованных к предустановке, существенный пользовательский интерес вызывают только два - "ВКонтакте" и "Госуслуги": первым за последние три месяца пользовались 79% опрошенных, а вторым - 58%.

Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов полагает, что наличие рекомендованных приложений не вызывает у российских пользователей iPhone чувства, что их выбор чем-то ограничен. "Три четверти опрошенных считают комфортной ситуацию свободного выбора. И при этом четверо из пяти опрошенных считают реализацию положений закона в виде стартового пакета вполне удобной", - сказал он. Вероятнее всего, это решение воспринимается как один из вариантов свободного выбора и стоит в одном ряду с другими способами продвижения продуктов на рынке приложений для частного пользования, отметил Львов.