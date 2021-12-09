В Польше считают, что новые поставки газа из России могут разрешить энергокризис в Европе

ХЬЮСТОН /штат Техас/, 9 декабря. /ТАСС/. Дополнительные поставки газа из России в Европу сбалансируют спрос и предложение на рынке в регионе. Такое мнение высказал в среду в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель главы польской энергетической компании PGNiG Пшемыслав Вацлавский.

"Сейчас складывается довольно сложная ситуация по причине высоких цен на газ. Вместе с тем вопрос заключается в том, что вы имеете в виду под газовым кризисом, - сказал Вацлавский. - Вызвано это высокими ценами на газ или дефицитом поставок".

"Конечно, по-прежнему есть возможности закачать газ из России, - отметил собеседник агентства. - Действующие возможности, которые сейчас используются, и дополнительный газ из России заполнят разницу, а также смогут сбалансировать спрос и предложение". По его словам, Польша отслеживает ситуацию на рынках.

При этом, как отметил в беседе с ТАСС госсекретарь Минэнерго Румынии Георге Никулеску, в Европе необходимо устранить барьеры и препятствия для энергетических потоков. "Не должно быть барьеров для энергетических потоков. Очень важно, чтобы энергоносители беспрепятственно поступали от источника энергии к потребителям", - сказал он, не пояснив конкретные пути снятия барьеров.

Вместе с тем, по мнению госсекретаря ведомства, это должно происходить "приемлемым путем и по доступным ценам для всех потребителей в рамках доступа к данным продуктам".

Этой осенью в Европе разразился энергетический кризис, после того как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысив $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Цены впоследствии почти достигали $2 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ.