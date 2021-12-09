"Транснефть - Верхняя Волга" сменила гендиректора на фоне задержания предыдущего главы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Гендиректором "Транснефть - Верхняя Волга" назначен Виктор Александров, который сменил на этом посту задержанного по делу о взяточничестве Юрия Левина. Об этом говорится в сообщении компании.

"С 2018 года Виктор Александров занимал должность заместителя генерального директора по эксплуатации нефтепродуктопроводов ООО "Транснефть - Балтика". С 2019 года и до момента своего последнего назначения работал главным инженером АО "Транснефть - Верхняя Волга", - отмечает компания.

Ранее в четверг пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области сообщила, что генеральный директор АО "Транснефть - Верхняя Волга" задержан по подозрению в получении крупной взятки. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. На сайте компании генеральным директором акционерного общества значился Юрий Левин. Источник ТАСС подтвердил, что задержанным является именно он.

По версии следствия, с 2017 по декабрь 2021 года подозреваемый создал в Нижегородской области группу, в состав которой входили подчиненные сотрудники для получения взяток от коммерческих организаций, выполняющих подрядные работы по договорам с акционерным обществом. Согласно разработанной схеме, участники группы получали в виде взяток 5-10% от суммы заключенных контрактов.

Противоправные действия подозреваемого выявили в ходе совместных оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ по региону и службой безопасности ПАО "Транснефть".

"Транснефть - Верхняя Волга" является дочерним предприятием ПАО "Транснефть" (до июня 2016 года - ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"). Основными задачами общества являются прием и транспорт нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам на нефтеперерабатывающие заводы Центральной России и для дальнейших экспортных поставок.