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Моравецкий намерен убеждать Шольца в Варшаве во вредности "Северного потока - 2"

Премьер Польши хочет убедить нового канцлера ФРГ в том, что "нельзя поддаваться давлению со стороны России"

ВАРШАВА, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении убеждать нового канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что "Северный поток - 2" предназначен для шантажа. Об этом глава польского правительства заявил в четверг на брифинге в Риме по итогам встречи с главой итальянского правительства Марио Драги.

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"Я буду убеждать канцлера Шольца в том, что нельзя поддаваться давлению со стороны России, а также что нельзя позволить, чтобы "Северный поток - 2" был инструментом шантажа Украины, Польши, ЕС", - сказал он.

"Я слышу голоса из столицы Германии, что если дойдет до эскалации напряженности на российско-украинской границе, то Германия рассмотрит исключение "Северного потока - 2" из операционной деятельности, - утверждал Моравецкий. - Я рад, что такие голоса появляются. К сожалению, слишком поздно. На очень позднем этапе".

Встреча Моравецкого и Шольца планируется в Варшаве в воскресенье.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

Теги
ГерманияИталияРоссияПольшаДраги, МариоМоравецкий, МатеушШольц, Олаф
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