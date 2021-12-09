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Шувалов: институты развития делают ставку на проекты по улучшению качества жизни в городах

В числе приоритетов региональной повестки институтов развития на следующий год - развитие инфраструктуры, предпринимательства и транспорта

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Приоритет в деятельности институтов развития сегодня отдается проектам, улучшающим качество жизни людей в городах и способствующих внедрению современных технологий, заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, посвященном реформе институтов развития.

В числе приоритетов региональной повестки институтов развития на следующий год- развитие инфраструктуры, предпринимательства и транспорта, добавил он.

В частности, в 2022 году ВЭБ.РФ намерен реализовать комплексные проекты по строительству современных школ. Уже одобрено строительство 15 новых образовательных учреждений на более чем 7000 мест в Белгородской, Калужской, Самарской областях и Республике Бурятия. Также госкорпорация продолжит поддерживать модернизацию городского электротранспорта - планируется модернизировать подвижной состав Петербургского метрополитена. Портфель ВЭБ.РФ пополнят новые проекты по строительству аэропортов, а также модернизации инфраструктуры ЖКХ.

Отдельные направления группы ВЭБ.РФ - внедрение инструментов поддержки предпринимателей по линии МСП, поддержка высокотехнологичного экспорта Российским экспортным центром, а также комплексная поддержка технологий и стартапов со стороны всех институтов развития.

"Объединение компетенций и ресурсов организаций развития призвано дать комплексный эффект для развития экономики городов, регионов и повышения качества жизни российских семей. По этой повестке и в следующем году в числе наших приоритетов будут проекты по развитию инфраструктуры, строительству школ, модернизации систем городского транспорта, поддержка предпринимательства и высокотехнологичного экспорта. Постоянный рабочий контакт с сенаторами здесь для нас принципиально важен", - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов

"Уверен, интеграция полномочий и опыта Совета Федерации и ВЭБ.РФ придаст импульс экономическому и инфраструктурному развитию страны. Мы понимаем, что региональная повестка для госкорпорации - это несколько новый аспект. Однако в июне мы обозначили ключевые направления нашей работы. Будем их отрабатывать, обсуждать и полагаться, в том числе на взаимную поддержку", - также прокомментироал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

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