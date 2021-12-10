ФАС ожидает снижения темпов роста бензина и дизеля на АЗС до конца года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ожидает снижения темпов роста бензина и дизеля на АЗС в оставшиеся дни декабря из-за падения цены в опте. По данным службы, продажа бензина на АЗС в настоящий момент стала выгодной, а заправки вышли на достаточно высокий уровень маржинальности, сообщил журналистам замглавы ФАС Виталий Королев в кулуарах Международного энергетического форума.

"Все меры предпринимаются. До конца года еще осталось достаточно времени. Мы наблюдаем в последнее время на бирже существенное снижение [цены топлива], и в этом смысле мы видим, что маржинальность у розничных продавцов бензина выходит на достаточно высокие уровни. Это позволяет им и получать доход, и при необходимости соответствующим образом держать цену, не повышая ее", - отметил Королев.

"Мне кажется, исчерпывающий перечень мер принят, рассчитываем, что та динамика биржевой цены должна дойти, наконец, и до розницы. Это было бы совершенно экономически обосновано", - добавил он, отвечая на вопрос будет ли рост цены бензина замедляться в конце 2021 года.

По данным Росстата, с 30 ноября по 6 декабря 2021 г. стоимость бензина выросла на 0,57% при инфляции в 0,07%, а цена дизельного топлива увеличилась на 0,36%. Цена бензина в России с начала 2021 года по 6 декабря увеличилась на 9,3%, превысив инфляцию за тот же период, которая составила 7,57%. Рост стоимости дизельного топлива за рассматриваемый период не так сильно превысил уровень инфляции в стране и составил 8,25%.

Ранее в Минэнерго и в правительстве РФ неоднократно говорили, что не допустят роста цены топлива в рознице выше уровня инфляции в 2021 году.

Рынок в 2022 году

ФАС ожидает, что топливный рынок России в 2022 году будет более спокойным, менее нервным и волатильным, чем непростой для отрасли 2021 год. Принятые кабмином меры позволят удержать цену бензина на АЗС в 2022 году в пределах инфляции, но в опте этого можно будет достичь при корректировке демпфера.

"2021 год был довольно волатильным, и местами нервным, особенно в августе. Я не думаю, что 2022 год будет таким же, - сказал он. - Те меры, которые сейчас предлагаются нами, вместе с мерами, связанными с субсидированием поставок [топлива] на Дальний Восток - позволят сдерживать цену достаточно эффективно".

"Тот комплекс мер, который принимается, и то внимание, которое правительство, ФАС и Минэнерго этому уделяет позволяет надеяться на то, что нам удастся удержать ситуацию в рамках прогнозной инфляции. В 2022 году", - добавил он.

Королев напомнил, что ранее служба направляла ряд предложения по корретировке демпфирующего механизма, а также по увеличению объемов обязательной продажи на топлива бирже. "В настоящее время эти вопросы обсуждаются, доложены Александру Валентиновичу Новаку на прошлой неделе в очередной раз. Мы ждем системных решений, которые позволят нам уже на основании решения правительства это все в жизнь проводить. Какое именно решение будет принято мы чуть позже узнаем", - заметил Королев.

Ранее уже сообщалось о планах корректировке демпфирующего механизма, ФАС предлагала не увеличивать индикативную цену в формуле демпфера на 5% в 2022 году, а также сократить ее максимально возможное превышение на торгах для выплаты демпфера - с 20% до 10%. Также ведомство предложило изменить расчет демпфера путем разделения оптовых цен на дизель на два показателя - лето/межсезонный период и зимний период - и установить для них соответствующие требования.

О демпфере

В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае - нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

С 1 мая начал работать уже скорректированный демпферный механизм. Если корректировка демпфера не поможет стабилизировать ситуацию на рынке, Министерство энергетики РФ может применить запрет экспорта бензина, а также заключить с нефтяными компании новые топливные соглашения по ценам на АЗС.