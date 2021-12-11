Байден подписал инициативу, позволяющую Конгрессу утвердить повышение лимита госдолга

"Я только что подписал законопроект об ускоренном процессе повышения нашего лимита долга", - сообщил американский лидер в своем Twitter.

Как поясняла ранее газета Hill, теперь в обеих палатах Конгресса должно будет пройти голосование по основному законопроекту о повышении потолка госдолга, для его утверждения потребуется простое большинство голосов, которое есть у демократов и в Сенате, и в Палате представителей. Законодатели пока не объявили, на сколько будет предложено повысить лимит заимствований, уточняет Hill.

Как в свою очередь отмечает портал Axios, речь идет о единоразовом использовании данной меры, одобренная Конгрессом и подписанная президентом инициатива не предполагает, что в дальнейшем все законопроекты о потолке госдолга будут утверждаться по ускоренной процедуре.

Байден 14 октября утвердил повышение потолка государственного долга на $480 млрд, до $28,9 трлн, что, как ранее отмечали в Минфине, позволит покрывать расходы до 3 декабря 2021 года. Соответствующая мера была утверждена обеими палатами Конгресса.

В конце сентября Палата представителей смогла одобрить приостановку действия лимита государственного долга на более длительный срок - до 16 декабря 2022 года. Законопроект должен был рассмотреть Сенат, однако американские СМИ прогнозировали, что там он не будет одобрен из-за противодействия республиканцев. Они настаивали на том, чтобы Байден и демократы уменьшили государственные расходы или приняли другие меры по сокращению долга. Позднее стало известно, что демократы и республиканцы в Сенате достигли временной договоренности о повышении потолка госдолга до начала декабря. При этом лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил, что его однопартийцы в верхней палате больше не будут помогать демократам, когда госдолг страны вновь достигнет своего лимита. Министр финансов США Джанет Йеллен в письме к Конгрессу в ноябре призвала законодателей принять законопроект о потолке госдолга, поскольку иначе после 15 декабря может возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства.