Всемирный банк задействует $280 млн из замороженной помощи для Афганистана

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Совет директоров Всемирного банка (ВБ) к концу года передаст двум организациям, оказывающим гуманитарную помощь, $280 млн из замороженных средств, предназначавшихся для поддержки Афганистана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте банка.

"Доноры Фонда реконструкции Афганистана приняли решение вывести $280 млн из его средств к концу декабря 2021 года во Всемирную продовольственную программу (ВПП) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Это решение - первый шаг по переориентированию средств фонда для обеспечения гуманитарной помощи народу Афганистана в такое критическое время", - указано в сообщении.

Отмечается, что ЮНИСЕФ получит $100 млн, это позволит предоставить жизненно важную медицинскую помощь для 12,5 млн человек и вакцинировать 1 млн человек. На счета ВПП поступят $180 млн, чтобы обеспечить продуктами порядка 2,7 млн человек.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Россия пытается убедить США разморозить афганские активы, однако складывается впечатление, что Запад заблокировал эти средства намеренно, чтобы манипулировать радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). По его словам, США объясняют все трудности тем, что афганские деньги были заморожены по судебным искам семей жертв трагедии 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Кабулов обратил внимание на то, что в структурах ВБ большинство голосов у стран Запада.​​​​​