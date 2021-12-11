Песков заявил, что Россия не собирается снижать цены на газ для Греции

АФИНЫ, 11 декабря. /ТАСС/. РФ сейчас покрывает 40% потребностей Греции в природном газе и даже увеличила поставки, тогда как Соединенные Штаты сократили их, вместо этого продавая свой газ дороже на Дальнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью на английском языке греческому телеканалу Antenna . Беседа прошла накануне встречи российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи 8 декабря. Вечером в среду в эфире появились первые фрагменты интервью, а полностью его показали в ночь на субботу в передаче "Специальный репортаж".

"Вы знаете, сколько процентов потребностей Греции в природном газе покрывается Россией? - спросил Песков корреспондента канала. - Немногим более 40%. Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед греческими покупателями, и она продолжит это делать. Мы даже увеличили поставки в рамках действующих долгосрочных соглашений. А знаете, что произошло с американскими поставщиками? Они сократили поставки в Грецию на 43%, потому что они начали поставлять газ на Дальний Восток и в юго-восточный регион, потому что природный газ немного дороже там".

По словам Пескова, речь идет о "взаимозависимости ЕС и России в этой сфере, которая приносит стабильность и предсказуемость". "Именно это мы стараемся объяснить европейцам, но Брюссель - мы не понимаем почему - выбрал спотовый рынок и возобновляемые источники энергии. Но возобновляемые источники нестабильны, в один год у вас много ветра, в другой - нет, и климат непредсказуемый в настоящее время", - отметил он.

Корреспондент поинтересовалась у пресс-секретаря, собирается ли Москва помочь грекам, по которым выросшая цена природного газа сильно ударила. "Вы хотели бы, чтобы мы бесплатно поставляли природный газ?" - поинтересовался в ответ Песков. По словам представителя Кремля, цены на природный газ стабильные. По словам пресс-секретаря, они подскочили "на спотовом рынке, а цены в рамках действующих соглашений связаны определенными формулами, основанными на цене нефти".

На вопрос о том, не собирается ли РФ снизить цены, дать Греции скидку, Песков ответил: "Нет, потому что это взаимные соглашения. Это тема двусторонних соглашений с "Газпромом". Вы просто подписываете контракт с "Газпромом", и вы продолжаете [получать газ] в течение определенного периода, и если у вас есть долговременное соглашение с "Газпромом", вы будете продолжать получать природный газ по прогнозируемой цене. Не по цене, которая может колебаться с $500 до $1 100 за ночь, в этом случае она будет закреплена".