Глава британской спецслужбы высказал опасения по поводу роста популярности цифрового юаня

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Китай может воспользоваться ростом интереса к цифровому юаню, чтобы собирать информацию о характере трат и привычках иностранных пользователей этой валюты. О такой возможности предупредил глава Центра правительственной связи Великобритании (служба радиоэлектронной разведки) Джереми Флеминг.

"При неправильном внедрении [цифровой валюты] у недружественного государства будет возможность отслеживать транзакции, <...> контролировать то, что осуществляется с помощью цифровых валют", - сказал Флеминг в опубликованном в субботу интервью газете Financial Times.

По его словам, в связи с предстоящей Олимпиадой в Пекине КНР стремится "воспользоваться каждой возможностью продемонстрировать свою цифровую валюту, надеясь, что иностранные гости будут пользоваться ей наравне с местными жителями".

Флеминг признает наличие у цифровых валют многочисленных преимуществ, однако обеспокоен возможностью утечки данных о заработках и расходах жителей Великобритании, что, по его словам, может привести к "эрозии суверенитета". Он предупредил, что благодаря крупным инвестициям, которые осуществляются "как открыто, так и тайно", Пекин может "все сильнее влиять на то, как будут в дальнейшем действовать правила, применяемые в технологическом и цифровом контексте". Он подчеркнул необходимость "выработать ответ" на этот вызов и вместе с другими странами согласовать систему регулирования рынка цифровых валют.

КНР приступила к внедрению национальной виртуальной валюты в конце 2019 года. К этому проекту, осуществляемому в экспериментальном режиме, присоединились многие города страны, в том числе Пекин. За полтора года китайский ЦБ зафиксировал свыше 1,32 млн сделок при помощи цифрового юаня в области транспорта и общественного питания, а также при оформлении государственных услуг. Ожидается, что новый этап в развитии данной системы наступит в феврале 2022 года, когда в столице Китая будет проводиться зимняя Олимпиада.