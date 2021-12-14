Суд повторно рассмотрит иск "Яндекса" по решению Роспатента о знаке "Яндекс.Афиша"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Суд по интеллектуальным правам отменил решение суда первой инстанции по иску "Яндекса" о признании недействительным решения Роспатента об аннулировании товарного знака "Яндекс.Афиша". Дело передано на повторное рассмотрение, следует из картотеки арбитражных дел.

"Отменить решение суда первой инстанции в части и передать дело на новое рассмотрение", - говорится в материалах картотеки.

Третьими лицами в деле заявлены ООО "Компания Афиша" (принадлежит Rambler Group), иными лицами - Федеральная служба по интеллектуальной собственности

27 октября 2020 года суд по интеллектуальным правам отказал "Яндексу" в признании недействительным решения Роспатента об аннулировании товарного знака "Яндекс.Афиша".

В апреле 2020 года палата по патентным спорам Роспатента отменила регистрацию товарного знака "Яндекс Афиша" по жалобе Rambler Group для большинства категорий товаров и услуг, для которых он был зарегистрирован компанией "Яндекс". Согласно тексту решения, опубликованного на сайте Федерального института промышленной собственности, товарный знак "Яндекс.Афиша" на имя ООО "Яндекс" был зарегистрирован в августе 2019 года, при этом структурам Rambler Group товарный знак "Афиша" принадлежит с 2001 года. Тогда сообщалось, что регистрация товарного знака "Яндекс.Афиша" на имя "Яндекса" отменена для компьютеров, устройств для звукозаписи, носителей информации и печатной продукции, а также рекламы, беспроводного вещания, бронирования путешествий, производства кино, кинопроката и разработки программного обеспечения.