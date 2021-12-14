"Молдовагаз" просит аванс у потребителей из-за нехватки средств для расчетов с "Газпромом"

КИШИНЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Газораспределительная компания "Молдовагаз" просит крупных потребителей выплатить аванс за газ из-за нехватки средств для расчетов с "Газпромом" за текущие поставки.

"Оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года", - уточняет во вторник пресс-служба "Молдовагаза". С такой просьбой компания обратилась к небытовым потребителям с целью "минимизации рисков ограничения поставок после 20 декабря текущего года".

В ноябре Молдавия оказалась в кризисной ситуации, когда "Газпром" едва не прекратил подачу газа в республику из-за задолженности перед ним по текущим платежам. Тогда правительство республики выделило на эти цели $74 млн. Однако сегодня премьер-министр республики Наталья Гаврилица сообщила, что власти взяли на себя обязательство помочь компании в расчетах в ноябре, когда произошел скачок цен на голубое топливо, но больше не должны этого делать.

По мнению наблюдателей, в декабре проблему может вновь спровоцировать так называемый кассовый разрыв из-за разницы в потреблении между осенними и зимними месяцами, когда оно резко увеличивается.

В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. Важным его пунктом является договоренность в срок до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце. Сегодня "Молдовагаз" сообщила, что рассчиталась за топливо, потребленное в ноябре, и сфокусировалась на сборе средств для выплаты аванса за декабрь.