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Рубль практически не отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку

Она была повышена до 8,5% годовых

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи практически не отреагировал на решение Банка России повысить ключевую ставку до 8,5% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки на 13:32 мск.

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Так, до публикации решения регулятора по изменению ставки курс доллара составлял 73,61 руб. (-0,19%), а курс евро находился на отметке 83,38 руб. (-0,23%). После публикации решения регулятора доллар, по данным на 13:32 мск, снижался на 0,19%, до 73,61 руб., евро - до 83,37 руб. (-0,25%).

При этом к 13:42 мск курс доллара в ходе торгов на бирже перешел к росту до 73,88 руб., что выше уровня закрытия предыдущих торгов на 0,17%. Курс евро вырос на 0,19%, до 83,74 руб.

Теги
РоссияКолебания курса рубляДинамика ключевой ставки Центробанка
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