"Лукойл" продолжает диалог с властями по налоговым стимулам для вязкой нефти

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Лукойл" продолжает переговоры с правительством РФ по налоговым стимулам для высоко- и сверхвязкой нефти, но пока прогресса нет. Об этом ТАСС сказал президент и совладелец компании Вагит Алекперов в кулуарах съезда РСПП в пятницу.

"Пока нет. Работаем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли прогресс в диалоге с властями по налоговым стимулам.

Ранее он в беседе с журналистами назвал непредсказуемые изменения налоговой системы основным риском для бизнеса.

С 2021 года российские нефтяники лишились льгот при разработке запасов высоко- и сверхвязкой нефти. В правительстве признали наиболее пострадавшими от этой меры "Лукойл", "Газпром нефть" и "Татнефть". В "Лукойле" и "Татнефти" заявляли, что освоение таких запасов стало убыточным. Президент России Владимир Путин дал поручение проработать вопрос о налоговых стимулах для вязкой нефти, однако решения до сих пор нет. Минфин предлагает, чтобы они заработали с 2024 года в рамках режима НДД.

Однако нефтяники и Минэнерго сообщали, что это слишком отдаленная перспектива, и в течение 2021-2023 годов компании будут нести от этих проектов убытки, что скажется, в том числе, на объеме инвестиций.