"Нанолек" планирует начать экспорт первой российской вакцины от ВПЧ в 2027 году

КИРОВ, 17 декабря. /ТАСС/. Биофармацевтическая компания "Нанолек" планирует в 2027 году начать экспорт первой российской вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом в пятницу сообщил ТАСС президент "Нанолека" Владимир Христенко после официального старта выпуска на заводе компании в Кировской области разработанной специалистами Центра им. М.П. Чумакова РАН вакцины от коронавируса "Ковивак".

Ранее компания объявила о начале проекта по разработке в партнерстве с "Комбиотех" и выводу на рынок первой отечественной вакцины против вируса папилломы человека, который вызывает рак шейки матки и другие заболеваний.

"Сейчас мы строим производство в промышленных объемах здесь, [в Левинцах]. По плану к 2023 году мы его должны построить. В 2024 году мы должны выйти на российский рынок, [далее] нам потребуется года два, чтобы пройти все необходимые одобрения, ту же преквалификацию ВОЗ, которую мы планируем проходить. Думаю, реальный срок начала поставок на экспорт - 2027 год", - сказал Христенко.

22 ноября компания сообщила о завершении первой фазы клинических испытаний, результаты показали, что отечественный препарат имеет более благоприятный профиль безопасности и лучшую переносимость по сравнению с вакциной того же типа, произведенной в США. По словам Христенко, сейчас готовится к старту следующая фаза клинических исследований вакцины - рандомизированное сравнительное клиническое исследование с участием более тысячи добровольцев. После завершения этой фазы "Нанолек" перейдет к промышленному производству вакцины. Всего в разработку и полный цикл производства компания планирует инвестировать порядка 2 млрд рублей.

Программа ВОЗ по преквалификации лекарственных средств обеспечивает соответствие лекарственных средств, поставляемых закупочными организациями, мировым стандартам качества, безопасности и эффективности. Программа преквалификации проводится на безвозмездной основе сотрудниками ВОЗ и включает оценку данных по безопасности, эффективности и качеству препаратов в форме регистрационного досье, а также аудит предприятия на соответствие правилам надлежащей производственной практики (GMP).

О компании

"Нанолек" - российская биофармацевтическая компания с собственным производством полного цикла по стандартам GMP, которая специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров. Один из лидеров по производству педиатрических вакцин в РФ. Кроме вакцин в портфель входят препараты для лечения ВИЧ, онкологических и орфанных (редких) заболеваний.

Производство расположено в Оричевском районе Кировской области. В пятницу, 17 декабря, на заводе компании "Нанолек" стартовал выпуск вакцины от коронавируса "Ковивак", разработанной специалистами Центра им. М.П. Чумакова РАН.