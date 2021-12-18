МЭА ожидает рекордный спрос на уголь в 2022 году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Спрос на уголь в 2022 году может превысить исторический максимум. При этом рост мирового производства электроэнергии на угле в 2021 году может достигнуть 9%, следует из декабрьского отчета Международного энергетического агентства ( МЭА ).

"Быстрое восстановление экономики приведет к тому, что мировое производство электроэнергии на угле достигнет рекордного уровня в этом году, а общий спрос на уголь может стать рекордным уже в 2022 году", - следует из материалов агентства. Как уточняется в докладе МЭА, конкурентоспособность угольной электроэнергии также усилилась за счет роста цен на природный газ.

Согласно прогнозу МЭА, общий спрос на уголь в мире - включая использование не только в электроэнергетике, но и в цементной и сталелитейной промышленности - в 2021 году вырастет на 6%. "Этот рост не превысит рекордных уровней, достигнутых в 2013 и 2014 годах. Однако, в зависимости от погодных условий и экономического роста, общий спрос на уголь может достичь нового исторического максимума уже в 2022 году", - говорится в отчете.

Эксперты МЭА также уточнили, что в 2020 году мировой спрос на уголь снизился на 4,4%. Наибольшее снижение спроса на уголь наблюдалось в США и ЕС - почти на 20%, в Индии и Южной Африке - на 8%.