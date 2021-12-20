Власти Москвы пока не планируют расширять поддержку пострадавших в пандемию отраслей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы пока не намерены вводить новые меры поддержки для пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей. Существующих механизмов на сегодняшний день достаточно, сообщил в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В Москве есть широкий набор постоянно действующих мер поддержки бизнеса, поэтому пока мы не видим необходимости вводить дополнительные механизмы. Тех инструментов, которые работают в городе, в том числе для поддержки малого и среднего бизнеса - это субсидии, гранты и так далее, пока достаточно", - сказал Ефимов.

Специалисты отмечают, что по макропоказателям экономика функционирует нормально. Заммэра подчеркнул, что в том числе из-за того, что закрыты границы, виден рост выручки в предприятиях торговли выше прогнозного. Это касается в первую очередь непродовольственных товаров. Поэтому за исключением некоторых отраслей, например гостиниц и индустрии развлечений, ситуация в городе более чем выровнялась.

Что касается гостиниц и индустрии развлечений, то и здесь видна постепенная стабилизация ситуации, выравнивание и адаптация бизнеса к новым реалиям, отметил Ефимов. "Ведь мы все в новых условиях живем почти два года. Предприниматели адаптируются к новым условиям ведения бизнеса, придумывают новые форматы работы - тот же общепит перешел на доставку, придумали свои приложения, сервисы доставки", - добавил он.