Боррель заявил, что Россия в целом выполняет договоренности по поставкам газа в Европу

БРЮССЕЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия в целом выполняет обязательства по поставкам газа в Европу, но выразил опасения, что, отказываясь от увеличения поставок топлива, РФ попытается оказать давления на ЕС с целью лицензирования "Северного потока - 2".

"Строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, но многие рассматривают ее отказ увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие "Газпрому" хранилища как средство оказания давления на ЕС", - отметил Боррель в своем блоге.

"Газпром" тщательно контролирует, по его словам, "объемы поставок голубого топлива в Европу, чтобы не снизить стоимость на газ". Такой подход может объясняться и намерением Москвы вынудить ЕС выдать разрешение на запуск "Северного потока - 2", полагает он. Боррель напомнил, что Россия обеспечивает 40% потребностей ЕС в газе. Евросоюз "зависит от импорта" российского газа, а экономика РФ нуждается в доходах от нашего импорта энергоресурсов, констатировал он.

Сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация продолжена не будет. В Минэкономики ФРГ в пятницу заявили, что эксплуатация "Северного потока - 2" возможна лишь после завершения сертификации и вряд ли она будет завершена в январе.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.