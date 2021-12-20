"Ъ": Repsol уходит из российской нефтедобывающей отрасли

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Испанская нефтегазовая компания Repsol планирует продать "Газпром нефти" свои доли в нефтяных активах "Евротэк-Югры" и "АСБ Гео" до конца 2021 года. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Согласно сведениям газеты, у Repsol есть доли в совместном предприятии с "Газпром нефтью" - 68% (на начало 2021 года) в "Евротэк-Югре" и 50,01% - в "АСБ Гео". "Газпром нефть" намерена консолидировать 100% предприятий в ближайшее время, сообщили собеседники издания. По их данным, решение уже приняли, а стороны планируют закрыть сделку до конца нынешнего года. Источники газеты считают, что активы продадут "за символическую цену".

В "Газпром нефти", Repsol и Федеральной антимонопольной службе не ответили на запрос газеты.

Работа Repsol в РФ была наиболее заметной в начале 2010-х - компания тогда создавала крупное добывающее совместное предприятие с Alliance Oil, которая на тот момент принадлежала семье Бажаевых. Совместное предприятие под названием AROil & Gaz (AROG, доля Repsol составляла 49%) в 2013 году владело активами на $885 млн в Татарстане, Самарской области ("Санеко") и ХМАО ("Евротэк"). В то же время Repsol консолидировала несколько нефтяных активов в ХМАО в рамках "Евтотэк-Югры".

Пик инвестиций Repsol в России пришелся на период высоких цен на нефть, но и затем компания искала новые варианты сотрудничества уже с госкомпаниями, отмечает Карен Дашьян из Advance Capital. Эксперт указал, что все выходы иностранных компаний из активов в РФ за последние годы делались с существенными списаниями инвестиций из-за стратегического характера сделок. По данным из открытых источников, Repsol могла потратить как минимум $300 млн на российские активы. При этом аналитик сомневается, что в рамках сделок по выходу из РФ эти деньги удастся вернуть.