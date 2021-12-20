В Минэкономразвития прокомментировали заявления Всемирного банка о рисках для экономики РФ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российская экономика достигла устойчивости и увеличила собственную гибкость на фоне роста неопределенности в мировой экономике, вызванной пандемией коронавируса и геополитической обстановкой. Так прокомментировали в понедельник в Минэкономразвития РФ заявления директора Всемирного банка (ВБ) в России Рено Селигманна и главного экономиста по России в представительстве ВБ в Москве Дэвида Найта в интервью газете "Ведомости".

"Траектория мировой экономики в целом сейчас характеризуется повышенной неопределенностью, рисками замедления роста, нарушением цепочек поставок. Что касается России, то наша экономика приобрела устойчивость благодаря надежной макроэкономической политике и низкому уровню государственного долга", - отметили в министерстве.

"Мы не первый раз сталкиваемся с внешними шоками. Для реагирования на них созданы различные механизмы. Сейчас мы делаем все для ускорения экономического роста, реализуем новые и модернизируем существующие инструменты", - подчеркивается в комментарии.

В министерстве обратили внимание на то, что создаваемые для реагирования на внешние угрозы механизмы приводят к структурным изменениям в российской экономике. При этом ряд международных финансовых институтов, ранее предрекавших российской экономике "глубокое падение", отмечают, что благодаря принятым решениям Россия "лучше многих стран прошла испытание пандемией", подчеркнули в Минэкономразвития. "Утверждены и реализуются стратегические инициативы социально-экономического развития, каждая из них точечно и гибко дополняет, помогает донастраивать экономику для уверенного ответа на открывшиеся и будущие вызовы. В целом увеличение гибкости экономической системы, возможность ее быстрой подстройки под динамично меняющиеся внешние условия позволит минимизировать диапазон отклонений от целевой траектории", - добавили в министерстве.

Как отмечается в комментарии, оценки экономистов ВБ не стали "откровением или новостью", а перечисленные ими риски в текущей эпидемиологической и геополитической ситуациях "очевидны и с разной долей вероятности применимы для многих стран".

В понедельник газета "Ведомости" опубликовала интервью с представителями ВБ по России Рено Селигманном и Дэвидом Найтом. В нем Найт, в частности, заявил, что фактор пандемии давит на российскую экономику больше, чем в некоторых других странах, замедляет деловую активность и создает риски новых ограничений в будущем. Он также отметил высокий риск неожиданного всплеска инфляции в 2022 году, и если этот сценарий реализуется, экономика окажется под давлением, так как ЦБ будет вынужден в ответ на рост цен ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставку.