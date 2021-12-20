В ЦБ заявили, что взлома платежной системы не было

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Взлома платежной системы ЦБ РФ не было, это инцидент годичной давности, когда регулятор выявил подозрительную активность по платежам одного из банков в платежной системе Банка России. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, комментируя данные о якобы успешной атаке хакеров на один из банков через автоматизированное рабочее место клиента Банка России.

"Никакого взлома платежной системы Банка России не было. Инцидент, о котором вы говорите, годичной давности, он произошел в феврале 2021 года. Тогда ФинЦЕРТ выявил подозрительную активность по платежам одного из банков в платежной системе Банка России, и наша дежурная служба сразу же связалась с этим банком, остановила платежи и далее совместно с ним предпринимала усилия для локализации инцидента", - отметил он.

Ранее компания Group-IB сообщила, что в начале 2021 года хакеры после трехлетнего перерыва смогли украсть денежные средства одного из российских банков через атаку на автоматизированное рабочее место клиента Банка России (АРМ КБР).

Уваров рассказал, что злоумышленники тогда атаковали кредитную организацию, получив доступ к ее компьютерной сети и смогли сформировать во внутренней банковской системе фиктивные платежные поручения.

"Оперативное выявление происшествия ФинЦЕРТом позволило минимизировать потери банка. Более того, большую часть денежных средств удалось заблокировать и создать условия для возврата. По итогам разбора инцидента мы выпустили для банков информационный бюллетень. Кроме того, сценарий, составленный на основе этого события, был использован в киберучениях", - отметил он.