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Стамбульская биржа вновь приостановила операции на фоне падения лиры

Турецкая лира потеряла около 7,67% к доллару с начала торгов утром

АНКАРА, 20 декабря. /ТАСС/. Стамбульская биржа в понедельник вновь в автоматическом режиме приостановила торги ценными бумаги на фоне очередного рекордного падения турецкой лиры.

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"По состоянию на 15:54 (совпадает с мск - прим. ТАСС) была активирована автоматическая система. Сделки были временно приостановлены по всем направлениям фондовой биржи: по сделкам с акциями, фьючерсами и опционами, а также на торгах репо с акциями и долговыми бумагами", - говорится в заявлении биржи.

На данный момент турецкая лира потеряла около 7,67% к доллару с начала торгов утром. Курс вырос до 17,78 лиры за доллар, что является очередным историческим рекордом для турецкой валюты.

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