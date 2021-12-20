Стамбульская биржа заканчивает день торгов с падением в 7%

АНКАРА, 20 декабря. /ТАСС/. Индексы Стамбульской биржи (BIST) падают на 7% за час до закрытия торгов понедельника. Как свидетельствуют данные онлайн-торгов биржи, на данный момент основной индекс BIST100 теряет 7,11% от уровня предыдущего закрытия торгов.

В связи с резким падением котировок ранее автоматическая система BIST дважды приостанавливала торги акциями и фьючерсами, когда котировки начали падать более 5%. BIST100 просел на 148 пунктов, и сейчас дальнейшее падение пока сдерживается приостановкой торгов. Только в районе полудня произошел всплеск котировок на 140-150 пунктов, сменившийся падением. Индекс BIST30 падает на 7,39%.

В целом за день большая часть акций компаний, которые торгуются на бирже, потеряли в цене. Некоторые активы подешевели более чем на 8%.

В течение последних двух недель индексы на Стамбульской биржи уверенно росли, установив даже исторический рекорд в 2 406 пунктов.

Падение индексов происходит на фоне роста числа сделок с акциями и фьючерсами и обрушения турецкой лиры. Она в понедельник снова обесценилась почти на 9%. Сначала нацвалюта Турции торговалась на уровне 17,04 лиры за единицу американской валюты, а к концу дня она достигла уровня 17,8 лиры за доллар. При этом с начала года турецкая валюта девальвировалась уже более чем в два раза. В январе за доллар давали порядка 7,3 лиры.

Очередное падение лиры связывают со сделанным в воскресенье заявлением президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что власти республики не намерены повышать процентную ставку. А в его планах довести ее до 4% против 14% в настоящее время. Такая политика, по утверждению властей, в итоге укрепит экономику страны. Однако многие эксперты сомневаются в правильности действий Эрдогана.