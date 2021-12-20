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Энергетический кризис в Европе

Цена газа в Европе закрепилась выше $1 700 по итогам дня

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах завершила торги на отметке в $1 723 за 1 тыс. куб. м
© EPA/MIROSLAW TREMBECKI

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Цена газа в Европе по итогам торгов в понедельник закрепилась выше $1 700 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах завершила торги на отметке в $1 723 за 1 тыс. куб. м, или €147,5 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Ранее "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на аукционе в понедельник.

Также газовый холдинг вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на вторник.

Теги
Энергетический кризис в Европе
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