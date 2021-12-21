Глава МИД ФРГ не исключила, что эскалация вокруг Украины повлияет на "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Любая военная эскалация на российско-украинской границе может повлиять на судьбу газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью германской еженедельной газете Die Zeit , которое опубликовано во вторник.

"Предыдущее правительство [ФРГ] уже согласилось с американским правительством, что при очередной эскалации со стороны России по отношению к Украине встанет вопрос, может ли "Северный поток - 2" быть принят в эксплуатацию. Это остается актуальным", - отметила глава МИД. "В наших политических и экономических интересах, чтобы энергия не использовалась в качестве оружия для дестабилизации Европы", - сказала она.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что процесс сертификации "Северного потока - 2" имеет сугубо административный характер, но "в случае нарушения границы будут последствия".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.