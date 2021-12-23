В "Нафтогазе" назвали заблуждением ожидание спада цен после запуска "Северного потока - 2"

"Это в значительной степени заблуждение, что цены на газ в Европе снизятся, если просто запустится "Северный поток - 2". Это не так", - заявил Витренко в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном в четверг.

Он заявил, что якобы Россия по политическим соображениям "хочет заставить европейцев перейти обратно на долгосрочные контракты, которые при этом не были бы привязаны к рынку, хабам, споту".

Глава украинской компании отметил, что на снижение цены могут повлиять другие факторы, например, увеличение добычи и экспорта американского газа. "Мы видим сейчас, что американские компании рекордными темпами увеличивают как добычу, так и экспорт. Также мы видим, как многие другие страны Ближнего Востока тоже собираются или уже увеличивают и добычу, и экспорт. Тот же Катар, например", - уточнил Витренко.

К ситуации вокруг "Северного потока - 2"

Для начала перекачки газа оператору "Северного потока - 2" необходимо получить одобрение германского регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС. Финальному решению регулятора предшествует согласование Европейской комиссии и получение вывода от профильного министерства ФРГ об отсутствии угроз безопасности поставкам газа Германии и Европе в случае сертификации оператора. Минэкономики ФРГ 26 октября сообщило, что направило регулятору свое заключение по сертификации "Северного потока - 2", и считает, что выдача лицензии не будет представлять опасности для газоснабжения Европы.

Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация продолжена не будет. В Минэкономики ФРГ в пятницу заявили, что эксплуатация "Северного потока - 2" возможна лишь после завершения сертификации и вряд ли она будет завершена в январе. Германский регулятор исходит из того, что решение о сертификации вряд ли будет принято в первом полугодии 2022 года.

В Киеве также неоднократно обвиняли Россию в использовании поставок газа в качестве "геополитического оружия". Власти Украины, в частности, называют проект "Северный поток - 2" "несущим риски национальной безопасности" и угрожающим безопасности поставок газа в Европу. При этом российская сторона всегда подчеркивала, что этот проект является коммерческим, реализуется совместно с европейскими партнерами и Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.