ТГК-14 возьмет на себя все затраты в связи с аварией на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /ТАСС/. "Территориальная генерирующая компания - 14" (ТГК-14) возьмет на себя все затраты по ликвидации аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Об этом сообщил журналистам глава Бурятии Алексей Цыденов.

Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

На пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист из Бурятии рассказала о ЧП в Улан-Удэ и попросила оказать необходимую помощь. Президент пообещал после окончания ежегодной пресс-конференции разобраться с аварией ТЭЦ-1, где произошло короткое замыкание с последующим возгоранием.

"Все затраты по ликвидации аварии на улан-удэнской ТЭЦ-1 возьмет на себя ТГК-14. На данный момент правительство Бурятии оперативно выделяет из республиканского резервного фонда финансирование для решения оперативных проблем", - сообщил Цыденов.

Минувшей ночью на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Это привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. Силами МЧС возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Теплоснабжение ограничено более чем в 790 многоквартирных домах.

Температура воздуха в Улан-Удэ в настоящее время около минус 30 градусов. Холодная погода в городе, по прогнозам, сохранится в ближайшие дни. На ТЭЦ-1 запущен резервный котел № 2 для поддержания параметров теплоносителя.