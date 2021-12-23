Аксенов: в Крыму за последние восемь лет сделано больше, чем за прошлые десятилетия

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Крым развивается, несмотря на санкции, за последние восемь лет в республике сделано больше, чем за предыдущие десятилетия, написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале , комментируя слова президента Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции.

Путин ранее в четверг заявил, что зарубежные противники воссоединения Крыма с Россией "плевать хотели" на интересы жителей полуострова, России и демократии, они решали свои геополитические вопросы. При этом главе государства известно о ситуации с уровнем доходов и цен в Крыму. Эти вопросы будут решены постепенно. Президент заявил, что проблемы водоснабжения и работы операторов сотовой связи в Крыму также будут решены. Кроме того, успешно решаются вопросы, связанные с развитием инфраструктуры.

"Наш регион развивается и преображается. Менее чем за восемь лет в условиях санкций сделано больше, чем за предыдущие десятилетия, когда никаких санкций не было", - написал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что "в республике реализованы сотни инфраструктурных проектов на разных уровнях и в разных сферах". "Уверен, что, как сказал президент, так же последовательно и системно будут решены и еще остающиеся проблемы, включая работу мобильной связи, повышение уровня доходов граждан и стабилизацию цен. Потому что Крым - это Россия, а для России нет ничего невозможного", - добавил Аксенов.