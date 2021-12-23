В Дагестане с 2022 года планируют начать программу модернизации энергосетей

МАХАЧКАЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Реализацию программы повышения надежности энергоснабжения Дагестана стоимостью 7,6 млрд рублей планируют начать в 2022 году. Отдельная программа на 3,5 млрд рублей предусмотрена для Махачкалы, сообщил ТАСС в четверг врио министра энергетики и ЖКХ республики Ризван Мурадов.

В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин пообещал разобраться с энергетическими вопросами в Дагестане. В ходе мероприятия к главе государства обратился журналист из Дагестана Магомед Магомедов (РИА "Дагестан") и рассказал о том, что энергетические сети в республике сильно изношены и не могут выполнять функциональную нагрузку, которая сегодня необходима.

"Сейчас находится на рассмотрении программа модернизации и повышения надежности энергоснабжения Республики Дагестан на сумму более 7,6 млрд рублей, она рассчитана на 2022-2023 годы <...> Также предусмотрена программа по повышению надежности энергоснабжения города Махачкалы, где проживает существенная часть населения республики, - на 3,5 млрд рублей. Источники финансирования по обеим программам пока не определены, сейчас эти вопросы решаются, программа находится на рассмотрении в Минэнерго России", - сказал Мурадов, добавив, что реализацией программы будет заниматься компания "Россети Северный Кавказ", которая в настоящее время обеспечивает энергоснабжение около 80% потребителей республики.

По словам врио министра, большинство энергосетей Дагестана построены в 1960-70-х годах, в настоящее время они сильно изношены и не соответствуют нормативному потреблению электроэнергии.

"Из-за изношенности энергосетей в республике часто происходят отключения электроэнергии, особенно часто это связано с непогодой. В этом году были выделены средства для подготовки к осенне-зимнему периоду - 379 млн рублей, также и дополнительно 479 млн рублей на приобретение спецтехники. Это значительно больше, чем было в предыдущие годы, но этого оказывается недостаточно, чтобы полностью выправить ситуацию", - отметил собеседник агентства.

По его словам, на подготовку к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов по линии "Россетей" в Дагестане также предусмотрено около 1 млрд рублей.

Консолидация активов в сфере ЖКХ

Кроме того, по словам Мурадова, в настоящее время главой Дагестана Сергеем Меликовым утверждена программа по устойчивому экономическому развитию предприятий энергетики и ЖХК, которая предполагает создание единого оператора в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

"Практически все предприятия, предоставляющие услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения потребителям республики, - частные, большинство из них сегодня находятся либо в стадии банкротства, либо в предбанкротном состоянии. Мы будем объединять их в одну государственную компанию, единого оператора. Эта программа рассчитана до 2024 года", - пояснил врио министра.

Ранее Меликов сообщал, что власти республики планируют консолидировать активы ресурсоснабжающих предприятий, создав государственные республиканские предприятия для борьбы с ростом задолженности за энергоресурсы. Он отмечал, что в первую очередь речь идет о консолидации ресурсоснабжающих организаций, в частности водоканалов, в крупных городах республики. По его словам, рост задолженности перед энергокомпаниями происходит не столько из-за неплатежей населения, сколько из-за долгов организаций, в том числе работающих в сфере ЖКХ, а также из-за большого количества собственников энергосетей.