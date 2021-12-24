Назальные капли стали самым продаваемым лекарством в России в 2021 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Назальные капли "Ксилометозолин" стали самым продаваемым лекарством в России в 2021 году. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) по аналитическим данным системы маркировки "Честный знак".

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"Самым популярным лекарственным средством по количеству проданных упаковок стали капли в нос - ксилометозолин, россияне приобрели 127 млн упаковок. На втором месте - цитрамон, его купили 58,4 млн упаковок, тройку лидеров замыкает также обезболивающий препарат - ибупрофен. В 2021 году его было продано более 54,6 млн упаковок", - пояснили в пресс-службе.

В список самых продаваемых и востребованных лекарств у россиян также вошли омепрозол, цефтриаксон, бисопролол, панкреатин, корвалол и диклофенак. В общей сложности в 2021 году на популярные лекарства россияне потратили более 45 млрд рублей.

"На сегодняшний день 100% лекарств, выпускаемых в гражданский оборот, промаркировано. В системе маркировки зарегистрировано почти 90 тыс. участников, из них 438 производителей. Цифровая маркировка дает полную и точную статистику по лекарствам, позволяет государству в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждой упаковки", - добавил заместитель гендиректор ЦРПТ Реваз Юсупов, слова которого приводит пресс-служба.