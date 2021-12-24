Цена на газ в Европе опустилась ниже $1300 за 1 тыс. кубометров

ТАСС, 24 декабря. Цена на газ в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу опустилась ниже $1300 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах понизилась до $1253 за 1 тыс. куб. м, или €107 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет уже 19%.

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах газа в европейских подземных хранилищах. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF высоко волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу.

Средняя цена экспорта газа по контрактам "Газпрома" в 2021 году составит $280 за 1 тыс. куб м.

В новость были внесены изменения (10:37 мск) - менялись данные котировок.