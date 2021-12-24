Новак: цена нефти может сохраниться в 2022 году на уровне примерно в $75 за баррель

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Цена нефти в 2022 году может сохраниться на уровне $75 за баррель с возможностью колебаний в районе 10%, как в одну, так и в другую стороны. Об этом в интервью телеканалу " Россия-24 " сказал вице-премьер РФ Александр Новак.

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"Текущие уровни, которые мы сегодня видим, они довольно стабильны. Это $75 за баррель, плюс-минус 10%. Мне кажется, что в следующем году такие параметры могут сохраниться", - сказал он.

Новак отметил, что такой цене способствует рост мировой экономики и спроса на нефть. "Будет продолжаться рост экономики, как прогнозируют многие агентства, аналитики. А я не вижу здесь пока рисков, которые привели бы к отклонению от текущего уровню", - добавил он.

Цена нефти Brent с начала этого года выросла с $51 за баррель до примерно $73 на текущий момент.