{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Новак: цена нефти может сохраниться в 2022 году на уровне примерно в $75 за баррель

Вице-премьер отметил, что такой цене способствует рост мировой экономики и спроса на нефть

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Цена нефти в 2022 году может сохраниться на уровне $75 за баррель с возможностью колебаний в районе 10%, как в одну, так и в другую стороны. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сказал вице-премьер РФ Александр Новак.

На эту тему
Обреченная дорожать? Что будет с нефтью в 2022 году и далее
Обреченная дорожать?

"Текущие уровни, которые мы сегодня видим, они довольно стабильны. Это $75 за баррель, плюс-минус 10%. Мне кажется, что в следующем году такие параметры могут сохраниться", - сказал он.

Новак отметил, что такой цене способствует рост мировой экономики и спроса на нефть. "Будет продолжаться рост экономики, как прогнозируют многие агентства, аналитики. А я не вижу здесь пока рисков, которые привели бы к отклонению от текущего уровню", - добавил он.

Цена нефти Brent с начала этого года выросла с $51 за баррель до примерно $73 на текущий момент.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
Центробанк Турции в ходе валютных интервенций влил в рынок более $1,3 млрд
ЦБ уже провел пять валютных интервенций
Читать полностью