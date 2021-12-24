Белоусов не исключил снижение цен на газ в Европе до $400 за тыс. куб. м

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Цены на газ в Европе могут опуститься до $400 за тыс. куб. м к середине 2022 года, заявил первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов в интервью Forbes .

"По текущим оценкам, цены на газ опустятся до $400 [за тыс. куб. м] к середине 2022 года", - сказал Белоусов.

Он также отметил, что текущий уровень цен на газ привел в существенному замедлению производства аммиачных минеральных удобрений и, как следствие, их "критическому дефициту". При этом российские производители удобрений стали наращивать поставки за рубеж. По словам Белоусова, таким образом, газовый кризис спровоцировал одну из двух за последнее время мощных волн инфляции. "Дефицит минеральных удобрений приведет к падению урожайности или сокращению посевов. То есть цены на зерно пойдут вверх. Это одна из самых серьезных тем, которой мы сейчас очень плотно занимаемся", - пояснил первый вице-премьер.

"У нас выстроена эшелонированная оборона против этой волны инфляции. Первый рубеж - это экспортные демпферы на зерно, пшеницу, ячмень, растительное масло. Второй - это замораживание цен на удобрения. И третий - связан с импортом", - резюмировал Белоусов.

Этой инфляционной волне предшествовала волна, вызванная пандемией коронавируса, добавил он. "Страны выходили из локдаунов неравномерно - первым вышел Китай и начал наращивать спрос. А остальные страны все еще находились под ограничениями, из-за чего возник дисбаланс. Когда у вас производство в стране стоит, а спрос со стороны такого гиганта, как Китай, растет, создается сильный перекос. <...> Главный вопрос, который возникает в связи с первой волной, - временное это явление или постоянное", - сказал Белоусов. Он добавил, что на инфляционную волну, спровоцированную пандемией, также наложилось нарушение логистических цепочек и мягкая денежно-кредитная политика ЦБ.

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2000 за тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах газа в европейских подземных хранилищах. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. В ходе биржевых торгов 24 декабря цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1300,8 за тыс. куб. м, или €110,935 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).