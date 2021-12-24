Казань направит заем из Фонда ЖКХ на строительство сетей в районе Лаишевского узла

КАЗАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Новые сети в районе Лаишевского узла в Казани будут построены на заемные средства из Фонда ЖКХ. Об этом сообщил журналистам мэр города Ильсур Метшин в пятницу.

"Мы заявляемся во все федеральные программы. Эти деньги будут [направлены] на новые сети Лаишевского узла. Расширение идет в сторону Усад, аэропорта - основная часть уйдет туда. То есть не на решение старых проблем. На новое строительство. Это тоже важно, нужно. Потому что у "Водоканала" своих ресурсов таких нет. А строить новые сети надо, поскольку желающих приобрести новое жилье растет в Казани", - сказал Метшин.

23 декабря по итогам заседания правкомиссии по региональному развитию стало известно, что Республика Татарстан получит заем из Фонда ЖКХ на 12,3 млрд рублей для строительства систем канализации и водоснабжения.

В России разработан комплекс мер экономической поддержки регионов - так называемое инфраструктурное меню для развития инфраструктуры и жилищного строительства. На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры из средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе предполагается направить 150 млрд рублей через Фонд ЖКХ. Финансирование проектов минимальной стоимостью 100 млн рублей планируется осуществлять в форме льготных целевых займов ресурсоснабжающим организациям. Доля заемного финансирования в каждом проекте может достигать 80%.