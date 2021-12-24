Офис Зеленского обещает в ближайшее время остановить рост цен на газ в стране

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Украинские власти проводят переговоры с газодобывающими компаниями и надеются в ближайшее дни остановить рост цен на голубое топливо в стране. Об этом в пятницу на брифинге сообщил заместитель руководителя офиса президента Ростислав Шурма.

"Мы проводим переговоры с украинскими частными и государственными газодобывающими компаниями, проводим переговоры практически с представителями всех секторов экономики. В ближайшие дни мы найдем разумное решение, способное ограничить аномальный рост цен на газ в определенном компромиссном режиме, который не позволит остановиться конечным секторам экономики, а с другой стороны - сохранит нормальные рыночные принципы на рынке газа и стимулы для частных производителей наращивать добычу", - сказал он.

По словам Шурмы, аномальные цены на газ, сложившиеся сейчас в Европе и на Украине, сложно назвать рыночными. "Держим руку на пульсе, как это влияет на каждый сектор экономики, и не допустим эффект домино в отдельных секторах экономики, которые могут полностью остановиться", - отметил он.

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах газа в европейских подземных хранилищах. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. В ходе биржевых торгов 24 декабря цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 300,8 за 1 тыс. куб. м, или €110,935 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).