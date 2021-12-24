Работа в шахте "Комсомольская" возобновится после устранения нарушений

СЫКТЫВКАР, 24 декабря. /ТАСС/. Работа в шахте "Комсомольская" АО "Воркутауголь" в Коми, которая была приостановлена Ростехнадзором из-за опасной концентрации метана, будет восстановлена после устранения нарушений по решению суда. Судебное заседание состоится во вторник, 28 декабря, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе АО "Воркутауголь".

"В ходе проверки Печорского управления Ростехнадзора была приостановлена добыча угля на шахте "Комсомольская" по пласту "Тройному". Выявлены нарушения требований технической документации, также местное скопление метана превышало максимально допустимую концентрацию. При этом оно находилось в пределах погрешности газоанализатора. Ситуация под контролем. Работа подразделения будет восстановлена после устранения нарушений по решению суда", - сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Ранее в пятницу Печорское управление Ростехнадзора приостановило ведение работ по добыче угля в шахте. В ходе проверочных мероприятий были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, действующих норм и правил, "допущены нарушения требований технической документации, местные и слоевые скопления метана, превышающие максимально допустимую концентрацию".

"Комсомольская" является на сегодня самой глубокой шахтой в России, работа ведется на глубинах порядка 1 100 метров. Шахта эксплуатируется с 1977 года, при ее строительстве применили необычное инженерное решение, объединены шахтные поля действующих трех шахт. В феврале этого года Ростехнадзор приостанавливал работы в подготовительной выработке пласта "Тройного" шахты "Комсомольская" из-за обнаруженных нарушений в работе одного из датчиков аэрогазового контроля.