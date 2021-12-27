Цена газа в Европе опустилась ниже $1100 за тыс. куб. м

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в понедельник опустилась ниже $1100 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ в Европе вновь обновили максимум. Почему это произошло

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1064 за тыс. куб. м, или €90,915 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет почти 18%.

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2000 за тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах газа в европейских подземных хранилищах. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу.

Средняя цена экспорта газа по контрактам "Газпрома" в 2021 году составит $280 за 1 тыс. куб. м.