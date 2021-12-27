ЕС пожаловался на Россию в ВТО. У США тоже нашлись претензии. Почему на этот раз?

Взаимные жалобы стран друг на друга в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) — явление обыденное. С 2012 года, когда Россия вступила в ВТО, как истец она выступала восемь раз, как ответчик — десять.
Конец 2021 года ознаменовался новостями по одному из последних разбирательств — с Евросоюзом. Тот еще летом 2021 года выступил против мер российских властей по импортозамещению. И некоторые СМИ даже сообщили, что спор может стоить России €290 млрд. Но это не так.
Разобрались, почему европейские страны пожаловались на Россию в ВТО в этот раз. И при чем тут США.
Так на что жалуется ЕС?
ЕС недоволен мерами России в рамках политики импортозамещения на рынке госзакупок.
Европейская сторона заявляет, что в рамках ВТО Россия взяла на себя обязательства не допускать дискриминации между услугами и товарами отечественных и зарубежных компаний. Тем не менее, как отмечается на сайте ВТО, последние несколько лет Россия разрабатывала меры, которые ставят компании ЕС в невыгодное положение при продаже товаров и услуг российским государственным предприятиям и другим организациям посредством коммерческих закупок.
Всего Еврокомиссия оспаривает три меры:
- дискриминационная оценка заявок на закупку. Мол, тендерные предложения на отечественные товары и услуги оцениваются ниже закупочной цены. В это же время товары и услуги иностранных компаний оцениваются по фактической стоимости. И значит, на этапе оценки предложений российские компании оказываются в более выигрышном положении;
- требования к предварительным разрешениям. Так, отечественным компаниям, которые хотят закупать продукцию машиностроения за рубежом для инвестиционных проектов с господдержкой, требуется разрешение российских властей. Это разрешение, как отмечается в исковом документе, по-видимому, "выдается на произвольной основе и не требуется для приобретения отечественной продукции";
- квоты на отечественные товары, когда госзаказчики должны отдавать определенную часть своих заказов российским поставщикам. Как отмечает европейская сторона, по некоторым видам товаров квота может достигать 90%.
ЕС указывает, что неоднократно поднимал вопрос о мерах импортозамещения в двустороннем порядке, но безрезультатно.
Что грозит России, если она проиграет спор?
В конце декабря 2021 года в некоторых СМИ появилась информация, мол, "Евросоюз потребовал от России €290 млрд за "дискриминацию" европейских товаров".
Минэкономразвития (МЭР) уже опровергло эти данные. Евросоюз требует от России отменить или модифицировать указанные выше меры, которые считает нарушающими правила ВТО.
А примерно €290 млрд (или 23,5 трлн рублей) — это то, во сколько ЕС оценил российский рынок закупок в 2019 году, а не причиненный европейским компаниям ущерб. В МЭР добавили, что сами правила ВТО не предполагают возможности выплат каких-либо компенсаций.
Проигравшая сторона обязана привести свое законодательство в соответствие с тем решением, которое примет орган по разрешению споров ВТО (ОРС).
США тоже недовольны российским импортозамещением? Это так?
Что касается официального иска в ВТО, то тут истец один — Евросоюз.
В США же 22 декабря опубликовали ежегодный доклад, который посвящен тому, как Россия выполняет обязательства в рамках ВТО.
Как утверждается в документе, "в течение последнего года Россия продолжила отклоняться <...> от основополагающих принципов ВТО: отсутствие дискриминации, свободная торговля, предсказуемость, прозрачность и честная конкуренция". По версии американской стороны, "вместо этого Россия сохраняет ограничения на границах, применяет меры по сдерживанию торговли внутри страны, проводит в сфере промышленности политику, которая, как кажется, нацелена на замену импорта и принудительный перенос операций в страну".
Например, американские власти оказались обеспокоены тенденциями импортозамещения в сфере информационных технологий — в частности, программой "Цифровая экономика Российской Федерации".
Так что американская сторона планирует провести свое разбирательство. А также она использует все необходимые средства, чтобы решить вопрос и "сохранить российские рынки открытыми для экспорта США".
Что на претензии отвечает Россия?
Россия настаивает, что указанные Евросоюзом меры полностью соответствуют обязательствам страны в рамках ВТО. Она предоставила свои аргументы на проведенных осенью 2021 года двусторонних консультациях. И хотя ЕС заявил, что те были полезны и помогли прояснить некоторые моменты, проблема остается актуальной. Так что разбирательства продолжатся.
В МЭР подчеркнули, что "будут защищать наши правила закупок в рамках соответствующих судебных процедур".
Касательно претензий США в МЭР объяснили, что американские коллеги регулярно озвучивают их во время контактов в Женеве на площадке ВТО. "Мы каждый раз даем на них аргументированные ответы, объясняя необоснованность претензий. Со своей стороны задаем встречные вопросы, касающиеся ограничений работы российских экспортеров на американском рынке. Это часть повседневной работы в ВТО", — подчеркнули в ведомстве.
Спор в ВТО с ЕС прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, благодаря иску общественность узнала, как "Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит". "Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. Брюссель долго рассказывал, что нашу страну "жестко наказали". Что там "жестко" — садомазохистски", — отметила она.
Также Мария Захарова призвала США не расшатывать глобальную торговлю и вернуться к конструктивному и равноправному диалогу в рамках ВТО.
В Кремле в свою очередь отвергли обвинения со стороны США.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала иск Евросоюза к России "апофеозом беспочвенности" и циничной политикой.
А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "это можно вообще не обсуждать. Это такой позорный шаг со стороны Евросоюза. Мне просто обидно за тех политиков, которые решились делать публично подобного рода заявления с жалобами на Российскую Федерацию. Это просто непорядочно".
Нашлось что сказать и у российских корпораций. Так, в Ростехе назвали западные санкции нарушением норм ВТО, а не российское импортозамещение. "Настоящее нарушение норм ВТО — это западные санкции. С их помощью западные власти уже не раз доказали, что готовы в любой момент остановить поставки в Россию любой продукции под любым предлогом", — подчеркнули в госкорпорации.
Что дальше?
Разбирательства в ВТО могут длиться годами. Так что на скорое окончание рассчитывать не приходится.
Пока, на 20 декабря 2021 года, ВТО учредила третейскую группу, которая займется спором.
Обычно в нее входят от трех до пяти специалистов, которые не являются представителями государств и не имеют гражданства заинтересованных сторон спора. Страна-истец и страна-ответчик представляют группе свои аргументы.
После та направляет в ОРС проект решения. Если участники спора не согласны с ним, то могут подать апелляцию. В целом дело в рамках спора рассматривается не меньше года. При этом во время всего рассмотрения дела ответчик и истец могут продолжать консультации и пытаться урегулировать спор самостоятельно.
Впрочем, апелляционный орган ВТО фактически не функционирует с декабря 2019 года. Причина — у арбитров истек срок полномочий, а новых организация не может назначить. Так, 49-я попытка сделать это провалилась в декабре 2021 года из-за позиции США. Американская делегация "вновь заявила, что не готова поддержать призыв 122 государств о начале процедуры отбора кандидатов для заполнения вакансий в Апелляционном органе". У нее сохраняются системные озабоченности на его счет, о которых она говорила последние 16 лет.
Страны — участницы ВТО давно сходятся во мнении, что организация в целом требует фундаментальной реформы. Но дальше дискуссий пока не заходят.