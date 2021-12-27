ЕС пожаловался на Россию в ВТО. У США тоже нашлись претензии. Почему на этот раз?

Россия настаивает, что указанные Евросоюзом меры полностью соответствуют обязательствам страны в рамках ВТО. Она предоставила свои аргументы на проведенных осенью 2021 года двусторонних консультациях. И хотя ЕС заявил, что те были полезны и помогли прояснить некоторые моменты, проблема остается актуальной. Так что разбирательства продолжатся.

В МЭР подчеркнули, что "будут защищать наши правила закупок в рамках соответствующих судебных процедур".

Касательно претензий США в МЭР объяснили, что американские коллеги регулярно озвучивают их во время контактов в Женеве на площадке ВТО. "Мы каждый раз даем на них аргументированные ответы, объясняя необоснованность претензий. Со своей стороны задаем встречные вопросы, касающиеся ограничений работы российских экспортеров на американском рынке. Это часть повседневной работы в ВТО", — подчеркнули в ведомстве.

Спор в ВТО с ЕС прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, благодаря иску общественность узнала, как "Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит". "Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. Брюссель долго рассказывал, что нашу страну "жестко наказали". Что там "жестко" — садомазохистски", — отметила она.

Также Мария Захарова призвала США не расшатывать глобальную торговлю и вернуться к конструктивному и равноправному диалогу в рамках ВТО.

В Кремле в свою очередь отвергли обвинения со стороны США.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала иск Евросоюза к России "апофеозом беспочвенности" и циничной политикой.

А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "это можно вообще не обсуждать. Это такой позорный шаг со стороны Евросоюза. Мне просто обидно за тех политиков, которые решились делать публично подобного рода заявления с жалобами на Российскую Федерацию. Это просто непорядочно".

Нашлось что сказать и у российских корпораций. Так, в Ростехе назвали западные санкции нарушением норм ВТО, а не российское импортозамещение. "Настоящее нарушение норм ВТО — это западные санкции. С их помощью западные власти уже не раз доказали, что готовы в любой момент остановить поставки в Россию любой продукции под любым предлогом", — подчеркнули в госкорпорации.