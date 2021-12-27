Сбербанк восстановил работу всех сервисов после сбоя

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сбербанк восстановил работу всех сервисов после непродолжительного сбоя, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"В течение непродолжительного времени некоторые наши клиенты могли испытывать трудности при обращении к нашему приложению, сотрудники банка оперативно устранили затруднения, сейчас абсолютно все наши сервисы работают штатно. Приносим извинения за доставленные неудобства", - сообщила пресс-служба банка.

Ранее в понедельник, по данным сервиса Downdetector", который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, было зафиксировано 762 отчета о сбоях в работе приложения Сбербанка. Большинство сообщивших о проблемах пользователей (48%) жаловались на сбои в работе мобильного банкинга, 23% - на проблемы со входом в приложение, 30% - на проблемы в работе онлайн-банкинга. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Краснодарском крае.