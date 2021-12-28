ЦБ зафиксировал рекордный уровень долгосрочных микрозаймов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Портфель микрозаймов в третьем квартале 2021 года вырос на 6%, до 305 млрд рублей. При этом доля долгосрочных займов достигла рекордного уровня в 55%, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.
"Доля долгосрочных займов, которые выдаются на срок более 30 дней либо на сумму свыше 30 тысяч рублей, достигла рекордного уровня - 55%. Планируемое законодательное снижение предельной стоимости кредита с 1 до 0,8% в день и сокращение максимального размера выплат будут стимулировать микрофинансовые организации (МФО) переходить из наиболее рискового краткосрочного кредитования в долгосрочное", - отмечается в сообщении.
Согласно данным регулятора, портфель микрозаймов вырос, при этом просроченная задолженность по займам не увеличилась. Как пояснили в ЦБ, это указывает на то, что компании прекратили ослаблять свои требования к заемщикам.
Также за отчетный квартал продолжила расти доля онлайн-займов. "Многие компании, выдающие деньги дистанционно, работают в сегменте займов "до зарплаты". Однако за девять месяцев 2021 года заметно увеличилось число организаций, предоставляющих онлайн-займы и в более долгосрочных сегментах. В целом МФО, которые выдают большую часть займов онлайн, в среднем оказываются более прибыльными", - уточнили в ЦБ.
Финансовый результат отрасли существенно улучшился. Чистая прибыль МФО (за исключением государственных) по итогам девяти месяцев 2021 года возросла на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 20,5 млрд рублей.