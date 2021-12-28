Цена зимнего дизеля на бирже с начала 2021 года выросла на 36%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Биржевая цена зимнего дизельного топлива по территориальному европейскому индексу с начала 2021 года выросла на 36% - с 48,28 тыс. рублей за тонну до 65,71 тыс. рублей за тонну. В то же время стоимость бензина отошла от летних рекордных значений и к концу года стабилизировалась до январских уровней, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Торги зимним дизелем в 2021 году велись в осенне - зимний период - с 11 января по 31 марта, а затем с 1 октября до 27 декабря. Наиболее резкий рост стоимости этого вида топлива наблюдался с конца октября. Так, 28 октября цена зимнего дизеля обновила рекорд 2018 года, достигнув 58,8 тыс. рублей за тонну. С тех пор его цена неоднократно устанавливала новые исторические максимумы, в том числе и в последний торговый день года, 27 декабря (65,71 тыс. рублей за тонну).

Общий рост стоимости зимнего дизеля с 1 октября по 27 декабря 2021 года составил 20% (с 54,63 тыс. рублей за тонну до 65,71 тыс. рублей за тонну). Минэнерго РФ объясняло рост биржевых цен на дизель ранним переходом на зимние виды топлива в этом году, в связи с чем нефтебазы стали резко наращивать запасы дизеля. При этом в министерстве исключали риск дефицита зимнего дизеля и отмечали, что его запасы превышают прошлогодние.

Другие виды топлива

Все остальные виды топлива, представленные на биржевых торгах, также неоднократно обновляли ценовые рекорды и демонстрировали резкий рост в течение года.

Биржевая цена межсезонного дизеля, который, как и зимний дизель, торгуется только в осенне - зимний период, выросла в 2021 году на 18%. При этом наиболее активный рост его стоимости также пришелся на период с конца октября. Летний дизель подорожал на биржевых торгах за год на 12%, впервые обновив исторический максимум 2018 года еще в июне. Его цена держалась на близком к рекордным значениям уровне вплоть до конца года.

Торги бензином марок Аи-92 и Аи-95 завершились на ценовых уровнях, близких к началу 2021 года. Бензин Аи-92 по сравнению с первым торговым днем года, 11 января, подешевел на 1,2%, а бензин Аи-95 - подорожал на 1,3%. При этом пик роста цен на эти виды топлива пришелся на лето и начало сентября. Правительство обсуждало ряд мер для стабилизации ситуации, в том числе и запрет экспорта бензина. Однако эта мера так и не была реализована, поскольку биржевые цены на бензин стабилизировались после окончания сезонного пика спроса и выхода нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов.

Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) увеличилась в 2021 году почти на 17 тыс. рублей за тонну, или на 42% (с 40,18 тыс. рублей за тонну до 57,24 тыс. рублей за тонну). Топочный мазут подорожал за 2021 год на 39%, с 16,67 тыс. рублей за тонну до 23,2 тыс. рублей за тонну. При этом цены обоих видов топлива к концу года отошли от исторических максимумов.

Рост цены сжиженных углеводородных газов (СУГ) в последний торговый день, 27 декабря, по сравнению с первым торговым днем года, 11 января, составил всего 2% (с 24,65 тыс. рублей за тонну до 25,37 тыс. рублей за тонну). Однако в течение года стоимость СУГ увеличивалась более чем в два раза и достигала рекордной величины в 53,35 тыс. рублей за тонну на фоне аварии на заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем, которая произошла в августе. К концу года ситуация с биржевой ценой на этот вид топлива стабилизировалась, но при этом наблюдались резкие скачки стоимости СУГ как в сторону роста, так и в сторону снижения.