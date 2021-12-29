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Новак: сертификация "Северного потока - 2" завершится не позже конца I полугодия 2022 года

По словам вице-премьера РФ, запуск газопровода сорвать невозможно, он построен в соответствии со всеми требованиями законодательства

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сертификация "Северного потока - 2" должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РБК, опубликованном в среду.

"Из тех графиков по срокам сертификации, о которых мне известно, она как раз и должна завершиться в течение первого полугодия [2022 года]. Конец первого полугодия - это максимальный срок. Если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше", - рассказал Новак.

Реализацию "Северного потока - 2" сорвать невозможно, он построен в соответствии со всеми требованиями законодательства - Новак.

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