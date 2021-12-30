РБК: глава РСПП просит отложить введение механизма контроля финансирования госконтрактов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить введение механизма расширенного казначейского сопровождения для крупных госконтрактов. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на письмо.

С 1 января 2022 года вступают в силу поправки в Бюджетный кодекс РФ о порядке казначейского сопровождения средств по государственным контрактам, а также утвержденные правительством правила такого сопровождения. Во исполнение этих нововведений Минфин также разработал ряд проектов нормативных правовых актов. Согласно этим документам, с 2022 года расширенное казначейское сопровождение будет применяться к госконтрактам на сумму от 1 млрд рублей.

Как следует из письма, в РСПП считают введение данного механизма преждевременным, поскольку он может вызвать блокировку деятельности подрядчиков и уход с рынка госзаказа строительных компаний. Шохин просит отложить введение новых правил, пока не будут проработаны "вопросы практической реализации" с органами власти и бизнес-сообществом.

Как пояснил РБК вице-президент РСПП Игорь Вдовин, нововведения могут привести к сложностям с уплатой авансов контрагентам, а также к появлению дефицита исполнителей и поставщиков. Кроме того, он отметил, что реализация данного механизма потребует увеличения числа трудовых ресурсов и установку необходимого программного обеспечения. По его словам, подобные изменения бизнес-процессов спровоцируют дополнительные расходы, что, соответственно, снизит размер прибыли.

"Это в свою очередь повлечет задержки по выплате заработной платы, нарушение сроков уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты страны", - отметил Вдовин.

Ранее Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) направила письмо министру экономического развития Максиму Решетникову и министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, в котором предупредила о рисках невыполнения госконтрактов в дорожно-строительной отрасли из-за новых правил казначейского сопровождения (они начнут действовать с 1 января 2022 года). В связи с этим НАИК попросила изменить срок вступления в силу нормативно-правовых актов. Как пояснили в Минстрое в ответ на обращение, новые правила казначейского сопровождения средств по госконтрактам направлены на "обеление" отрасли, но они должны быть внедрены таким образом, чтобы не повлиять на скорость и качество строительства. В ведомстве отметили, что новые правила не будут распространяться на уже заключенные контракты. Они будут действовать только для заключенных с единственным поставщиком контрактов стоимостью свыше 1 млрд рублей, извещение о заключении которых поступит после 1 января 2022 года.