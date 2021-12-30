Премьер Польши: Брюссель несет часть ответственности за высокие цены на газ и энергию

ВАРШАВА, 30 декабря. /ТАСС/. Евросоюз несет часть ответственности за высокие цены на газ и энергию в Европе. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в четверг в эфире телеканала TVN24 .

"Россия ответственна, и Брюссель также ответственен за очень высокие цены энергии и газа", - полагает Моравецкий. При этом он вновь упомянул газопровод "Северный поток - 2" в качестве элемента газового шантажа. "Мы в Европе, во всем Евросоюзе должны четко ответить на такой шантаж. Должны ответить решительной политикой в краткой перспективе, а также развитием газовой и энергетической инфраструктуры в длительной перспективе", - указал премьер.

Российская сторона неоднократно отмечала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 13 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия.

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах в европейских подземных хранилищах газа. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF высоко волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. Средняя цена экспорта газа по контрактам "Газпрома" в 2021 году составит $280 за 1 тыс. куб. м.