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Энергетический кризис в Европе

Цена газа в Европе впервые с ноября опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м

Общее снижение стоимости газа с начала торгов составляет 15%, а по сравнению с историческим рекордом прошлой недели цена газа упала более чем в два раза

ТАСС, 31 декабря. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу опустилась ниже $900 за тыс. куб. м впервые с ноября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась к 14.00 мск до ниже $870 за 1 тыс. куб. м, или €74,325 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Общее снижение стоимости газа с начала торгов составляет 15%, а по сравнению с историческим рекордом прошлой недели цена газа упала более чем в два раза.

21 декабря биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть.

29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что заполнение газом второй нитки "Северного потока - 2" завершено, газопровод полностью готов к началу эксплуатации.

Кроме того, по данным аналитического агентства S&P Global Platts, российские компании в совокупности увеличили почти на треть поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Великобританию в 2021 году по сравнению с показателями за прошлый год.

Стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. По данным "Газпрома", средняя цена экспорта газа по контрактам в 2021 году составит $280 за тыс. куб м.

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